Dünya
AA 14.01.2026 10:42

İran'da "olayların bazı failleri" kamuya açık yargılanacak

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, protesto gösterilerinin "bazı faillerinin" kamuya açık şekilde yargılanması için çalıştıklarını bildirdi.

İran'da "olayların bazı failleri" kamuya açık yargılanacak

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Ejei, başkent Tahran’da bazı cezaevlerini ziyaret ederek, gösterilerle ilişkisi olduğu değerlendirilen ve emniyet güçleri tarafından yakalanan zanlıların dosyalarını inceledi.

Yargılamalarda yasal çerçeveye dikkat edeceklerini ifade eden Ejei, “Son olayların bazı faillerinin yargılamalarının kamuya açık şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz ve konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Ejei, silah veya patlayıcı maddelerle birlikte yakalanan ve kamu güvenliğini tehlikeye atan zanlıların öncelikli olarak yargılanacağını kaydetti.

Öte yandan İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi de emniyet güçlerinden, olaylar sırasında yakalanan ve “terörist” olarak nitelendirdiği kişilere ait mal varlıklarının tespit edilmesi ve bunların bildirilmesini istedi.

Muvahhidi ayrıca, “teröristlere ve onları destekleyenlere” karşı ibret verici işlem yapılabilmesi için olaylar sırasında maddi zarara uğrayanların belge ve kanıtlarını teslim etmelerini talep etti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD Merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

