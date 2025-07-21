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Türkiye
AA, DHA 21.07.2025 15:43

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyenler gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde serinledi.

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

Trakya'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de 38 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı gibi hareketli bölgelerde yoğunluk azalırken, bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyenler gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde serinledi.

Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde. hava sıcaklığı öğle saatlerinde 33 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar bir önceki güne göre tenhalaştı, bazı vatandaşlar ağaçlık alanlarda dinlendi.

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

Güvercinler ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzlarında serinledi.

Tekirdağlılar da 31 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar, Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Ankara

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara yöneldi.

Ulus semtinde yer alan heykel ve hal çevresinde sıcak hava etkili oldu. Vatandaşlar soğuk içeceklerle serinlemeye çalıştı.

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

Diyarbakır'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Diyarbakır'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, serinlemek isteyen çocuklar yine tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Diyarbakır'da termometreler, 46 dereceyi gösterdi. Cadde ve sokaklar boş kalırken, çocuklar yine Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinden gelen çocuklar, yaklaşık 1 metre derinlikteki havuza girdi.

"Evde dayanamıyoruz"

Şehitlik Mahallesi'nden arkadaşlarıyla birlikte Anzele Parkı’na gelen Ali Ömer Karaaslan, sürekli buraya gelip serinlemeye çalıştığını ifade ederek, "Hava çok sıcak, 46 derecedir. Ateş gibi, cehennem gibidir. Evde dayanamıyoruz. Buraya gelip biraz serinliyoruz" diye konuştu.

Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu

Antalya'da temmuz ayının en sıcak günlerinden biri yaşandı. Nem oranının yüzde 80'e ulaştığı kentte hissedilen sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıktı. Cadde ve sokaklar boş kalırken, sahiller doldu taştı.

'53 derece hissedilen sıcaklık uyarısı' yapılan Antalya'da termometreler 35,7'yi gösterirken, yüzde 80 nemle birlikte hissedilen en yüksek sıcaklık 46,6'ya ulaştı.

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Antalya'nın simgesi haline gelen Cumhuriyet Meydanı'nda sadece turistler görüldü. Kimi sıcak havadan korunmak için şemsiye ile dolaştı, kimi ise yeşillik alanlarda sulama yapılırken fıskiyelerde serinledi.

Konyaaltı Sahili ise en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Denizden esen rüzgarın serinletmeye yetmediği kentte, vatandaşlar sıcaklığı 32 dereceyi bulan denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kentte yaşayanlarla birlikte yerli ve yabancı tatilciler de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Kimileri plaj şemsiyelerinin altında dinlendi, bazıları da serinlemek için kayalıklardan denize atladı.

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