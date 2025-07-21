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Türkiye
AA 21.07.2025 13:52

İstanbul'da drift yapan sürücüye 51 bin lira ceza

İstanbul'un Pendik ilçesinde yolda drift atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 51 bin 569 lira ceza kesildi.

İstanbul'da drift yapan sürücüye 51 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bir caddede drift atan sürücünün görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayımlanmasının ardından inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, Güzelyalı Mahallesi'nde 21 Temmuz'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü A.Ç. yakalandı.

Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescil plakasını farklı yere takmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" ve "drift atmak" maddelerinden toplamda 51 bin 569 lira para cezası kesildi.

Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

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