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Türkiye
AA 21.07.2025 11:08

Alman hükümeti Gazze'ye yardım dağıtım şeklini ve yetersizliğini eleştirdi

Almanya, ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) dağıtım şeklini ve yetersizliğini eleştirdi.

Alman hükümeti Gazze'ye yardım dağıtım şeklini ve yetersizliğini eleştirdi

Alman hükümetinin, Yeşiller Partisinin konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtında, GHF'nin yeni dağıtım mekanizması eleştirilerek, "Alman hükümeti, bu mekanizmanın sivil nüfusa yeterince ulaşmadığının ve insani ilkelere uygun şekilde çalışmadığının artık açık olduğunu düşünüyor." denildi.

Alman hükümetinin cevabında, Gazze Şeridi'ndeki insani durum dayanılmaz olarak nitelendirilerek, "Halkın çektiği acıların hafifletilmesi ve insani durumun, insani ilkelere ve uluslararası insancıl hukuka tamamen uygun bir şekilde iyileştirilmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca yardım malzemelerine ulaşmaya çalışırken insanların hayatını kaybettiklerine işaret edilerek, bu şoke edici hadiselerin mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir şekilde aydınlatılması istendi.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyma ve Gazze'deki sivilleri mümkün olan en iyi şekilde koruma sorumluluğuna sahip olduğu vurgulandı.

Hükümetin yanıtında, Almanya'nın İsrail'e, Gazze'de yardım dağıtımlarının tamamen yeniden başlatılmasını kolaylaştırması ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütebilmelerini sağlaması çağrısında bulunuldu.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 922'ye, yaralıların sayısı da 5 bin 861'e çıktı.

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Almanya Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
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