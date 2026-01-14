Hafif Kar Yağışlı -3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.01.2026 10:47

9 il için "sarı" uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Doğu Anadolu'nun doğusu, Mardin, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

9 il için "sarı" uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman, Siirt çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı beklenen Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

9 il için "sarı" uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

 Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:59
Bakan Kacır: Son 23 yılda 965 savunma sanayisi yatırımını teşvik ettik
11:48
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
12:00
Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere
11:10
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
10:54
Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı
10:45
Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda arttı
Van'da besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımını yapıyor
Van'da besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımını yapıyor
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda binanın duvarı yıkıldı
Beyoğlu'nda binanın duvarı yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ