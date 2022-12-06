Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D130 kara yolu Altınova Işıklı Kavşak'ta, Ş.B. idaresindeki 77 BH 033 plakalı otomobil ile çarpışan H.Ç. yönetimindeki 16 ASP 921 plakalı otomobil yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yalova
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