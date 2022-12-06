Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 45 düzensiz göçmen yakalandı
[Temsili fotoğraf: AA]
Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ile Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Veyselkarani beldesi kara yolunda N.S. idaresindeki minibüsü durdurmak istedi.
Sürücü ile yanında bulunan Y.T., duran minibüsten kaçmaya çalışırken yakalandı. Minibüste 38'i Afganistan ve 7'si Pakistan uyruklu olmak üzere 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Organizatör oldukları değerlendirilen ve gözaltına alınan sürücü N.S. ile N.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Siirt Düzensiz Göçmenler
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