Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Iğdır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada akraba oldukları öğrenilen Deniz V. ile Adem V. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz V. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde gerçekleştiriliyor.
Kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı.
Etiketler: Iğdır
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