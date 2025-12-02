Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.12.2025 14:32

Yalova'da bozuk ve etiketsiz gıdalar imha edildi

Yalova'da ekipler tarafından gerçekleştiren market denetiminde son tüketim tarihi geçmiş, bozuk ve hijyen kurallarına uyulmayan ürünler toplatıldı. İşletmeciye para cezası kesilirken ürünler de imha edildi.

Yalova'da bozuk ve etiketsiz gıdalar imha edildi

Yalova Ticaret İl Müdürlüğü ile Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde halkın sağlığını korumak amacıyla kapsamlı etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Caddesi'ndeki market olarak faaliyet yürüten işletmeye giden ekipler, raflar ve depolarda son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı ve etiket bilgisi bulunmayan ve tüketilmesi sakıncalı ürünler olduğunu belirledi.

Söz konusu gıdaları tutanakla kayıt altına alan ekipler, el konulan ürünleri imha etti. Ayrıca işletmeciye idari para cezası uygulanırken, mevzuata aykırı faaliyetleri sonlandırıldı.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye 204 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
Tırın çarptığı motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı
16:06
Yeşilay raporu: Her 3 kişiden 2'si sigaraya çocuk yaşta başlıyor
16:04
Almanya'da hakimlik başvurusu reddedilen başörtülü kadının itirazı mahkemece kabul edilmedi
16:21
Çorum baklavası tescillendi
15:56
Türkiye, Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacak
15:05
Kartını yutan ATM'ye sinirlendi, güvenlik görevlisini bıçakladı
Maltepe Belediyesi'nde iş bırakma nedeniyle ilçede çöpler birikti
Maltepe Belediyesi'nde iş bırakma nedeniyle ilçede çöpler birikti
FOTO FOKUS
Taşınabilir evi çalan şüpheli yakalandı
Taşınabilir evi çalan şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ