Duman 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.12.2025 13:51

Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak

Ankara genelinde su şebeke sisteminde yaşanan sorunlar ve depo seviyelerindeki düşüşler nedeniyle başkentin 9 ilçesinde geniş çaplı su kesintileri başladı. Bazı bölgelerde kesinti süresi 30 saati aşacak.

Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
[Fotoğraf: Getty]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar ve çalışmalar nedeniyle su kesintisi yapılacağını açıkladı.

ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçelerinin çeşitli mahallelerinde su kesintileri uygulanacak.

Bazı bölgelerde kesinti 30 saati aşacak.

Hangi mahalleler etkilenecek?

Başkentin merkezi Çankaya ve Mamak'ta depolardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kesintiye gidildi.

Çankaya'da Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Mustafa Kemal ve Kızılırmak mahalleleri; Mamak'ta ise Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin mahallelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 mahallede musluklardan su akmıyor. Şebekedeki basınç sorunu nedeniyle suyun üst kotlara ulaşmasının 3 Aralık öğle saatlerini bulacağı belirtildi.

Merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de altyapı arızaları nedeniyle kesintiler yaşanıyor:

Gölbaşı: İncek, Tulumtaş, Örencik ve Eymir başta olmak üzere 30'dan fazla mahallede sular kesildi.

Polatlı: İlçe merkezindeki ana isale hatlarında yapılan çalışmalar nedeniyle Cumhuriyet, İstiklal ve Zafer mahallelerine gün boyu su verilemeyecek.

Keçiören, Etimesgut ve Yenimahalle: Şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bu ilçelerin bazı bölgelerinde de su kesintileri uygulanıyor.

Kesintilerin ne zaman tamamen giderileceği bölgesel olarak değişiklik gösteriyor.

ETİKETLER
Ankara ASKİ Su Kesintisi
Sıradaki Haber
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:37
Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının "geliştirildiğini" söyledi
14:44
Yalova'da bozuk ve etiketsiz gıdalar imha edildi
14:33
Kültürel mal ihracatının lokomitifi el sanatları oldu
14:35
Bakan Şimşek: Dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı
14:31
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye 204 bin lira ceza
Kızıldeniz'in zengin balık çeşitliliği
Kızıldeniz'in zengin balık çeşitliliği
FOTO FOKUS
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü"nü tamamladı
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü"nü tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ