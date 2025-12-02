Duman 9.6ºC Ankara
AA 02.12.2025 13:55

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün cenazesi, Giresun'da defnedildi.

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Cemal Öztürk için Çanakçı ilçesine bağlı Akköy'deki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, bazı illerin valileri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı

Bakan Uraloğlu, Cemal Öztürk'ün aile dostları ve dava arkadaşları olduğunu belirterek, "Cemal ağabeyin gerçekten mümin ve muvahhit bir insan olduğuna şahidiz" dedi.

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti

Öztürk'e Allah'tan rahmet dileyen Uraloğlu, "Memleketimiz için birçok hizmet yaptığını biliyoruz." diye konuştu.

Cemal Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

AK Parti Giresun
