TRT Haber 02.02.2026 08:36

Meteoroloji 53 ili uyardı: Sağanak, fırtına ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Aydın turuncu, 52 il ise sarı kodla uyarıldı. Batıda rüzgarın saatte 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yeni haftada yurt genelinde yağışlar sürecek, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor, Batı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın için turuncu; İstanbul, Antalya, Bursa, Konya ve Samsun'un aralarında olduğu 53 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yurdun batısında yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkacak. Vatandaşlardan; ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları istendi.

Yeni hafta yağışla başlayacak

Yurt geneli bu hafta da yağışlı sistemin etkisinde olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Bugün tüm bölgelerde yağmur bekleniyor. Ancak Trakya ve doğu bölgelerde, zaman zaman karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Salı günü Akdeniz, Ege ve Trakya hariç tüm kesimler yağışın etkisinde. Çarşambadan itibaren yağış azalacak. Doğu Anadolu dışında tüm yurtta hava parçalı bulutlu olacak.

Cuma günü yeniden yağışlı sistem etkisini gösterecek. Doğu illerinde kar; diğer bölgelerde yağmur bekleniyor.

3 büyük kent yeni haftayı nasıl karşılayacak?

Ankara'da bugün hava sıcaklığı 13, İstanbul'da 10, İzmir'de 15 derece olacak. Üç ilde de yeni hafta yağmurla başlayacak.

