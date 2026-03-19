TCMB'den "nemalandırma" düzenlemesi

TCMB’nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektronik para koruma hesabının gün sonu bakiyesi, tam iş günlerinde saat 16.30, yarım iş günlerinde saat 12.00 itibarıyla hesaplanacak. Elektronik para koruma hesabının bulunduğu bankada gecelik vadede nemalandırılması aykırılık oluşturmayacak olup, gün sonu bakiyesi tedavüldeki elektronik para tutarıyla uyumlu olacak şekilde kuruluş kayıtları ve banka hesap hareketleri esas alınarak belirlenecek.

Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracı karşılığında aldığı fonları diğer tüm fonlardan ayrıştırarak takip edecek ve belirtilen amaçlar dışında kullanamayacak.

Bu fonlarla ilgili kayıtlar, kuruluş tarafından anonim ön ödemeli araçlar ile ilgili olanlar hariç olmak üzere fonların müşteri bazında takibini sağlayacak şekilde tutulacak.

Elektronik para ihracı karşılığında alınan fonlar, kuruluş tarafından teminat olarak gösterilemeyecek ve ödeme hizmeti kullanıcılarının kuruluş nezdindeki hak ve alacaklarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran kuruluş tarafından yerine getirilecek.

Elektronik para ihracı karşılığında alınan fonların bulunduğu hesap ile nemalandırma hesabının tutulduğu bankalara gelen talepler ise bankanın bu fonların kuruluşun müşterileri bazında nihai sahipliğine ilişkin bilgi sahibi olması durumunda, ilgili fon ile sınırlı olmak üzere yerine getirilecek ve banka tarafından ilgili kuruluşa gecikmeksizin bilgi verilecek.

Yönetmelikte ödeme fonlarının ve elektronik para karşılığı toplanan fonların nemalandırılması hakkında düzenleme yapıldı.

Ödeme ve elektronik para koruma hesaplarındaki bakiyeler, yabancı para cinsinden açılan ödeme fonları ve yabancı para cinsinden açılan elektronik para koruma hesaplarında bulunanlar hariç olmak üzere, koruma hesaplarının bulunduğu bankalar nezdinde açılan nemalandırma hesabında nemalandırılabilecek.

Anapara ve net nema tutarı, bankalar tarafından sunulan nemalandırma hizmetine ilişkin komisyonun kesilmesinin ve diğer kanuni kesintilerin yapılmasının ardından ertesi iş günü ilgili koruma hesaplarına aktarılacak.

Nemalandırma hizmetine ilişkin komisyon oranı ve hesaplama yöntemi sözleşmede açıkça düzenlenecek ve değerlendirilen fonların anaparası ile net nema tutarları ayrıştırılarak izlenecek.

Nema tutarlarının izlendiği hesapta biriken fon, kuruluş tarafından serbest şekilde kullanılabilecek.

Nemalandırma süresince kuruluş bu fonları herhangi bir amaçla kullanamayacak. Kuruluş, ödeme fonlarının ve elektronik para karşılığı toplanan fonların nemalandırılması esnasında ödemesini hemen yapması gereken Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili ödemeleri gerçekleştirebilmek için yeterli miktarda fon bulundurmak ve bu tür ödemelerde bu fonu kullanmakla yükümlü olacak.

Kuruluşun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması halinde, madde kapsamında koruma hesaplarında tutulan ödeme fonları ile elektronik para karşılığı toplanan fonlar bu süre boyunca nemalandırılamayacak.

Gecelik vadeli nemalandırma işlemlerinde anaparanın korunması esas olup, söz konusu nemalandırma işlemlerinde yalnızca düşük riskli ve likit varlıklar kullanılabilecek.