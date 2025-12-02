Duman 8.6ºC Ankara
İHA 02.12.2025 12:14

Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atan kişi yakalandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atarak yaralanmasına yol açan taraftar yakalandı.

Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atan kişi yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği dev derbi 1-1 sona ermiş, taraflar birer puanı paylaşmıştı.

Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele saha içinde ve tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle gündeme oturdu.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia edildi

Derbide Galatasaray'ın gölünden sonraki sevinç sırasında sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak fırlatan M.G. adlı kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atan kişi yakalandı

Stadyumdaki güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalanan taraftarın, çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia edildi. Yakalanan M.G.'nin böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat alıp almadığı araştırılıyor.

