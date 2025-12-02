Duman 8.6ºC Ankara
Türkiye
AA 02.12.2025 11:59

Mersin Limanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandığını duyurdu. Operasyonda 13 organizatör gözaltına alındı.

Mersin Limanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından Mersin Limanı'ndaki göçmen kaçakçılığı operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Devam eden çalışmada 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

"Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır"

"Yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır" diyen Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin limanında gemiye yüklenerek İtalya’ya gidecek olan ve bir tır garajında bekletilen konteynere Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; yakalanan şahısların sorgulaması sonucu, bu yabancıların daha önce ülkemize gelip, düzensiz göçmen durumuna düşmüş oldukları tespit edildi. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." 

 

