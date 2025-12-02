Duman 9.6ºC Ankara
Türkiye
AA 02.12.2025 13:12

Asrın Felaketi'nde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi ayağa kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi, yeniden ayağa kaldırılıyor.

Asrın Felaketi'nde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi ayağa kaldırılıyor

İlçede 1865 yılında inşa edilen ve 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen caminin çatısı ve minaresi depremlerde yıkıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden ayağa kaldırılan camide çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Asrın Felaketi'nde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi ayağa kaldırılıyor

Projenin yüklenici firmasının Sanat Tarihi Mimari Restorasyon Bölümü Sorumlusu Ayşegül Uymaz, "Dervişiye Camisi'nde tarihine yakışır bir şekilde, orijinal mimarisine sadık kalarak restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yürüttüğümüz titiz çalışmaların yüzde 80’ini tamamladık. Camiyi en kısa sürede yeniden ibadete açmayı hedefliyoruz." dedi.

Deprem Gaziantep
