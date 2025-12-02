Duman 8.6ºC Ankara
AA 02.12.2025 12:30

Telefondaki ses 'nefes' oldu: 112 personelinden hayat kurtaran yönlendirme

Tokat'ta nefes borusuna yabancı cisim kaçan 1 aylık bebeğin hayatı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki sağlık personelinin telefonda anneye verdiği ilk yardım talimatlarıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir anne, 1 aylık bebeğinin nefes borusuna cisim kaçtığını ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek yardım istedi.

İhbarı karşılayan Sağlık Masası görevlisi, panik yaşayan anneyi sakinleştirdikten sonra yapması gereken ilk yardım müdahalelerini adım adım anlattı.

Telefondaki sağlık çalışanının talimatlarını uygulayan anne, ambulans olay yerine ulaşmadan bebeğin nefes borusundaki yabancı cismi çıkarmayı başardı. Müdahalenin ardından bebeğin yeniden rahat nefes almaya başladığı öğrenildi.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, acil durumlarda soğukkanlılığın ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası’na gelen yabancı cisim aspirasyonu ihbarı üzerine, görevli sağlık personelimiz telefonla bağlantı kurduğu 1 aylık bebeğin annesine adım adım ilk yardım müdahalesini anlatarak, minik yavrunun hayata tutunmasını sağladı. Bu başarılı müdahale, acil durumlarda doğru bilginin ve soğukkanlı yaklaşımın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Annenin sakinliği ve sağlık çalışanımızın profesyonel rehberliği sayesinde bir can kurtarıldı. Tokat 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi olarak, her an herkesin yardımına koşmaya hazırız. Sağlıkta erişim, iletişim ve doğru müdahale hayat kurtarır."

112 Acil Çağrı Merkezi Boğulma İlk Yardım Tokat
