Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.11.2025 22:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"26’ncı ve 27’nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk’ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti’mize başsağlığı niyaz ediyorum."

AK Parti’nin 26 ve 27. dönem milletvekiliydi

AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca Çaykur’da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik’te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

AK Parti’den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu’nda görev yaptı. 

ETİKETLER
AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:01
Bayraktar KIZILELMA dünya basınında büyük ses getirdi
22:24
İletişim Başkanı Duran, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
23:03
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti
20:21
Ankara'da pitbull 2 çocuğa saldırdı
20:09
İletişim Başkanı Duran: Etkisini gelecekte daha net göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek
21:55
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
FOTO FOKUS
Ankara'da pitbull 2 çocuğa saldırdı
Ankara'da pitbull 2 çocuğa saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ