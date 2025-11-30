Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
Gündem
AA 30.11.2025 20:07

İletişim Başkanı Duran: Etkisini gelecekte daha net göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, "Bugün Türk Savunma Sanayii KIZILELMA ile dünya savaş teknolojisini değiştiren önemli ve gurur verici bir hamlede daha bulundu." değerlendirmesini yaptı.

İletişim Başkanı Duran: Etkisini gelecekte daha net göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türk Savunma Sanayii KIZILELMA ile dünya savaş teknolojisini değiştiren önemli ve gurur verici bir hamlede daha bulundu. İlk defa insansız bir hava aracı, havadan havaya füze ile hedefini tam isabetle vurdu. Etkisini gelecekte daha net bir şekilde göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek. Milli Teknoloji Hamlesinin ana taşıyıcısı olan başta Selçuk Bayraktar, Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere emeği geçen herkesi canıgönülden tebrik ediyorum."

Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk

KIZILELMA Burhanettin Duran Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler Selçuk Bayraktar
OKUMA LİSTESİ