Dünya
Sciencealert 02.02.2026 10:40

1972'den sonraki ilk insanlı Ay görev için geri sayım

NASA, dört astronotu Ay yörüngesine taşıyacak olan yeni devasa roketinin yakıt dolum testi için cumartesi günü iki günlük geri sayım sürecini başlattı. Bu kritik deneme, mürettebatın fırlatma tarihini belirleyecek en önemli adım olarak görülüyor.

1972'den sonraki ilk insanlı Ay görev için geri sayım

Hastalık riskine karşı Houston'da karantinada bulunan Komutan Reid Wiseman ve ekibi, 1972 yılından bu yana Ay'a gönderilecek ilk insanlar olacak. Mürettebat, prova sürecini üslerinden takip ederken roketin uçuş onayı almasının ardından Kennedy Uzay Merkezi'ne geçecek.

Aşırı soğuklar programı aksattı

Florida'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yakıt testi ve olası fırlatma tarihi iki gün ertelendi. 98 metre uzunluğundaki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi iki hafta önce fırlatma rampasına çıkarılmıştı.

Isıtıcılar ve özel sistemler yardımıyla soğuk hava şartlarına karşı korunan sistemlerde bugün yapılacak yakıt testi başarılı geçtiği takdirde, en erken fırlatma tarihi 8 Şubat olarak hedefleniyor.

Ay yolculuğunun detayları

Pazartesi günü yapılması planlanan testte, roketin tanklarına yaklaşık 2,6 milyon litre süper soğuk yakıt doldurulacak. Süreç, motorların ateşlenmesine sadece 30 saniye kala durdurulacak. ABD ve Kanadalı astronotları taşıyan Orion kapsülü, Ay çevresinde tur attıktan sonra yaklaşık 10 gün sürecek görevini Pasifik Okyanusu'na inerek tamamlayacak.

Fırlatma takviminde yoğunluk

NASA'nın önündeki tek engel hava şartları değil. Şubat ayı içerisinde sadece belirli günlerde fırlatma penceresi bulunurken, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yeni bir mürettebat gönderilmesi görevi de takvimi sıkıştırıyor.

Görev yöneticileri, 11 Şubat'a kadar fırlatmanın gerçekleşmesi durumunda Ay misyonuna öncelik verileceğini belirtiyor.

Uzay Çalışmaları Uzay NASA Astronot ABD
