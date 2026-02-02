Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
Dünya
Sciencealert 02.02.2026 10:37

Hindistan'da Nipah virüsü: Asya ülkeleri alarma geçti

Hindistan'da ölümcül Nipah virüsü salgınının ortaya çıkması, insanlardaki ölüm oranının yüzde 40 ile 75 arasında değişmesi nedeniyle birçok Asya ülkesini yüksek alarma geçirdi. Batı Bengal eyaletinde bu ay en az iki kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Tayland, Malezya ve Singapur gibi ülkeler yeni tarama ve test önlemleri almaya



Nipah, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik bir virüs kategorisinde yer alıyor. İlk kez 1998 yılında Malezya'da rapor edilen virüsün başlıca üç bulaşma yolu bulunuyor.

Bunlardan ilki, enfekte yarasaların salya, idrar veya dışkısıyla temas etmekten geçiyor. İkinci yol, enfekte yarasaların vücut sıvılarıyla kirlenmiş hurma suyu gibi gıdaların tüketilmesidir.

Üçüncü ve daha nadir görülen yol ise hasta birine bakmak gibi yakın temaslar sonucu insandan insana bulaşmadır.

Hastalığın belirtileri ve etkileri

Nipah virüsü enfeksiyonu oldukça hızlı ilerliyor ve semptomlar genellikle dört gün ile üç hafta arasında ortaya çıkıyor. Şiddetli enfeksiyon geçirenlerin yaklaşık yarısı hayatını kaybediyor. Virüs, zatürreye yol açabildiği gibi en tehlikeli etkisi olan beyin iltihabına (ensefalit) neden oluyor.

Hastalığın belirtileri arasında ateş, nöbetler, nefes darlığı, bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı ve kişilik değişiklikleri yer alıyor. Nadir durumlarda, hastalığı atlatan kişilerde yıllar sonra beyin iltihabı tekrarlayabiliyor.

Tedavi ve aşı çalışmaları

Nipah virüsü için henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor. Avustralya'da geliştirilen m102.4 adlı tedavi yöntemi üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

2020 yılında yayımlanan birinci aşama klinik denemeler, tek dozluk tedavinin hastalar tarafından iyi tolere edildiğini gösterse de yöntemin genel kullanıma sunulması için henüz zaman gerekiyor.

Küresel risk düzeyi

Hindistan'daki salgın, önleyici bir aşı veya tedavi olmaması nedeniyle endişe yaratsa da uzmanlar virüsün Covid-19 ölçeğinde bir halk sağlığı sorununa dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Virüsün insandan insana bulaşma kapasitesinin sınırlı olması, riskin vaka görülen bölgelerin dışındaki kişiler için düşük kalmasını sağlıyor.

Sağlık yetkilileri, etkilenen bölgelere seyahat sonrası ateş belirtisi gösteren kişilerin tıbbi geçmişlerini doktorlarıyla paylaşmalarını tavsiye ediyor.

