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Türkiye
AA 06.04.2024 14:59

Yakalanan yankesici "bomba var" diye bağırarak paniğe neden oldu

İstanbul'da, semt pazarında yankesicilik yaparken yakalan kişi, kurtulmak için "bomba var" diye bağırdı. Alışveriş için gelen vatandaşlar panikle kaçışmaya başladı. Şüpheli gözaltına alındı. Panik anları ise kameraya böyle yansıdı.

Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yapanların yoğunluk oluşturduğu Bakırköy Halk Pazarı'nda yankesicilik yaptığı iddia edilen bir şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Zanlının, kurtulmak için pazar yerinde "bomba var" diye bağırmasının ardından alışveriş için gelen vatandaşlar panikle çıkış kapılarına doğru yöneldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Pazarda esnaflık yapan görgü tanığı, hırsızlık yaparken yakalanan bir kişinin biber gazı sıktığını ve daha sonra "bomba var" diye bağırdığını kaydederek, "Sonra herkes kaçıyor. Biz burada sakinleştirmeye çalıştık ama herkes kaçtı. Sonra yukarıda yakaladılar. Belediye zabıta ekipleri, polis yakaladı. Şu anda problem yok. Herkes alış verişini yapıyor." ifadelerini kullandı.

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