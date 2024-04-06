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Türkiye
AA 06.04.2024 13:17

Otogar ve havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler, İstanbul'daki havalimanlarında ve otogarlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Otogar ve havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu
[Fotograf: AA]

İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün başlayan yoğunluk tatilin ilk gününde de sürüyor.

Tatil için kentten ayrılanlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri ve polisler, uyarılar yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.

İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak yolcuların hızlı geçişleri sağlandı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale geçen yolcular, iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çocuklarıyla beraber seyahat eden yolcular, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

İGA, Türk Hava Yolları (THY) ve Turkish Ground Serves (TGS) ekipleri, havalimanında yolcuları gidecekleri noktalara yönlendirdi.

Dış hatlardaki yoğunluk

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler de yolculara e-pasaport bankolarına yönlendirerek yardımcı oldu.

Tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, yurt dışı harcı pulu veren makinelerin önünde kabalık oluşturdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu bugün de devam ediyor. Yolcular, sabahtan itibaren x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak için yolculara yardımcı oldu.

Ramazan Bayramı'nda normalin üzerinde yoğunluk beklenen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili süresince günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor.

Havalimanlarındaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bayram tatili kapsamında hava yolu şirketleri THY 79, Pegasus 132 ve Ajet 6 ek sefer koymuştu.

Büyük İstanbul Otogarı'nda da yoğunluk var

Otogarın içinde araç ve yolcu hareketliliği yaşanırken, birçok otobüs firması ek sefer koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulamazken kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.

Bayram tatili için memleketi Tekirdağ'a giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polis denetim yaptı

Otogar çıkışında trafik polisleri oluşturdukları denetim noktasında otobüsleri durdurdu.

Şoförlerin evrak ve belgelerini kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Polisler, yolcuların bayramını da kutladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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