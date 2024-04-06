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Türkiye
DHA 06.04.2024 13:04

Balonun peşinden koşan oğlunu ezilmekten son anda kurtardı

İstanbul Fatihte bir kişi, oynadığı balonun peşinden caddeye çıkan oğlunu ezilmekten son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mart cuma günü öğle saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde bakkal dükkanı işleten Serhat Acet içeride 2 yaşındaki oğlu Ali Acet ile vakit geçiriyordu. Küçük çocuğun oyun oynadığı balon dükkandan dışarı doğru uçunca çocuk da peşinden çıktı.

Balonun caddeye uçmasıyla birlikte çocuk caddeye doğru koştu. Çocuğunun peşinden koşan baba Ali Acet, oğlunun bir taksinin altında kalmasını son anda önledi.

"Arabanın tam önünden aldım, hala şoktayım"

Ali Acet, "Çocuğuma içeride çikolata veriyordum. Daha sonra balonuyla oynamaya başladı. Balonu dışarı uçunca ben pek önemsemedim ama oğlum önemsemiş. Balonun peşinde koştu. Ben onu izliyordum. Allah'tan yetişebildim. Arabanın tam önünden aldım. Taksici de beni son anda farketti. Yoksa ikimizi birden ezerdi. Hala olayın şokundayım. Caddede başka çocukların yürüdüğünü görünce rahatsız oluyorum acaba yola atlarlar mı diye. Hala o telaştayı"` dedi.

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Balonun peşinden koşan oğlunu ezilmekten son anda kurtardı
Balonun peşinden koşan oğlunu ezilmekten son anda kurtardı
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