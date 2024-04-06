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Türkiye
AA 06.04.2024 12:21

Kuru yemişçilerde bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda alışveriş telaşı yaşanıyor. Kuru yemiş, çikolata ve şekerler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram alışverişinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Kuru yemişçilerde bayram hareketliliği
[Fotograf: AA]

Bayram şekerlerinin kilogram fiyatı 100 ile 200 lira, paket çikolataların fiyatı 110 ile 200 lira, dökme çikolataların fiyatı ise 225 ile 300 lira arasında değişiyor.

Kuru yemişlerden bademin kilogramı 425-450 liradan, yer fıstığı 185-200 liradan, fındık 490-600 liradan, ay çekirdeği 120 liradan, karışık kuru yemişin kilogramı ise 350-400 liradan satılıyor.

"Badem şekeri ve draje çeşitleri tercih ediliyor"

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, esnafın tezgahında kuru yemiş çeşitlerinin yanı sıra çikolata, draje, lokum ve şeker türlerinin yer aldığını söyledi.

Kuru yemişçilerde bayram hareketliliği

Bu yıl bayram alışverişlerinde badem şekeri ve draje çeşitlerine talebin yoğun olduğunu belirten Sevimli, "Vatandaşlar, bayram şekerlerinin yanında fındık ve fıstıklı lokum çeşitlerine talep gösteriyor. Ayrıca karışık kuru yemiş ve çikolatalar bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında yer aldığı için çok tercih ediliyor." dedi.

Kuru yemişçilerde bayram hareketliliği

"Açıkta satılan çikolataları tavsiye etmiyoruz"

Sevimli, çikolata ve bayram şekeri çeşitlerinde ham maddeden kaynaklı fiyat artışları olduğunu dile getirerek, "Üretici firmalara fiyat artışının nedenini sorduğumuzda maliyetlerini gerekçe gösteriyor. Ham maddeden kaynaklı fiyat artışları olsa da çok büyük artışlar yok. Vatandaşlar, bütçesine uygun olanı tercih ediyor." diye konuştu.

Bayram alışverişi yapacaklara tavsiyelerde bulunan Sevimli, "Sağlık açısından açıkta satılan çikolataların alınmasını tavsiye etmiyoruz. Vatandaşlar, gerek kuru yemiş gerekse çikolata alırken mahalle esnafından, tanıdık firmalardan alışveriş yapsın, markalı ürünler tercih etsin." dedi.

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