Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yağmurda ıslanan ve üşüyen köpeği fön makinesiyle kuruttu
Malatya'da yağmurda ıslanan sahipsiz köpek, bir iş yerine sığındı. İş yeri sahibi, köpeğin üşüdüğünü fark edince onu fön makinesiyle kuruttu.
Malatya'da aniden bastıran sağanak sebebiyle ıslanan köpek, bir ayakkabı tamirhanesine sığındı.
İş yeri sahibi Mehmet Ceyhan, sırılsıklam olan köpeğin titrediğini fark edince saç kurutma makinesiyle ıslanan hayvanı kuruttu.
Onun bu davranışı, çevredeki diğer esnafların da takdirini topladı.
Kurutulduktan sonra da titremesi devam eden köpek, dükkanda biraz daha misafir edildi.
Yağışın sona ermesiyle köpek, tekrar dışarıya çıktı.
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