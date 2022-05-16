Malatya'da aniden bastıran sağanak sebebiyle ıslanan köpek, bir ayakkabı tamirhanesine sığındı.

İş yeri sahibi Mehmet Ceyhan, sırılsıklam olan köpeğin titrediğini fark edince saç kurutma makinesiyle ıslanan hayvanı kuruttu.

Onun bu davranışı, çevredeki diğer esnafların da takdirini topladı.

Kurutulduktan sonra da titremesi devam eden köpek, dükkanda biraz daha misafir edildi.

Yağışın sona ermesiyle köpek, tekrar dışarıya çıktı.