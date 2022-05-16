Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otomobil kapıya saplandı: Saniyelerle kurtuldular
Bursa'da misafirlikten çıkan bir aile, kapının önünde sohbet ettikten sonra araçlarına binmek için yürümeye başladı. Aradan bir saniye geçmeden hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesinde, akrabalarına misafirliğe gidlen bir grup gidecekleri sırada kapının önünde vedalaştı.
Vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için hareket ailenin kapının önünden ayrılmasından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı.
Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazadan kıl payı kurtulan misafirlerin ise şok geçirdiği anlar kamera tarafından kaydedildi.
Etiketler: Bursa
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