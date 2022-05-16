Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 9-15 Mayıs tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 PKK/KCK, 5 DEAŞ ve 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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