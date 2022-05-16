Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 07:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kız öğrenci yurdunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun ikinci katında yangın çıktı. Öğrenciler yangının ardından tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'nde 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 2'nci katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Emniyet ve jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) hazırda bekletilirken, 300 öğrenci, yurttan kısa sürede tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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