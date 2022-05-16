Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 05:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
LPG'li otomobil alev alev yandı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil alev alev yandı.
Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak’ta meydana geldi.
İstanbul’dan hasta ziyareti dönüşü park edilen LPG’li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi. Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.
Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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