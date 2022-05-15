Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 23:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara’da sağanak: Yollar göle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’da sağanak ve dolu sebebiyle kanalizasyonlar tıkandı. Sürücüler, suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şereflikoçhisar'da sağanak ve dolu sonrasında kanalizasyonlar tıkandı.
Araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi. Sürücüler, su birikintileri yüzünden ilerlemekte güçlük çekti.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meyve bahçeleri ve ekili araziler de yağış sebebiyle zarar gördü.
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