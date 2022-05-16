Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Ankara'da kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev aldıkları, örgütçe Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi.

Evde kaldıkları dönemde gizlilik tedbirleri kapsamında, kendi GSM hatları yerine eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden iletişim kurdukları da tespit edilen şüphelilerin, ByLock hesapları üzerinden örgüt içi iletişim kurdukları da ortaya çıktı.

Ankara merkezli, 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.