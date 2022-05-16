Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pendik'te hafriyat kamyonundan korkutan manevra
[Fotoğraf: DHA]
TEM'de seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü, anlık hamleyle şerit değiştirdi. Arkadan gelen sürücü ise frene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Pendik TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen olayda, sahil istikametine giden hafriyat kamyonu şoförü, şerit değiştirerek sol şeride geçti.
O sırada arkadan gelen ve kamyonun önüne çıktığını gören otomobilin sürücüsü Özgür Kocatürk, frene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kamyonun bir süre yolda durakladığı daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
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