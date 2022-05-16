Pendik TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen olayda, sahil istikametine giden hafriyat kamyonu şoförü, şerit değiştirerek sol şeride geçti.

O sırada arkadan gelen ve kamyonun önüne çıktığını gören otomobilin sürücüsü Özgür Kocatürk, frene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kamyonun bir süre yolda durakladığı daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.