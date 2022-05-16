Bursa Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında toplanarak Bursa ve tüm ilçelerinde resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda bir takım yasakların kararını aldı.

Alınan karar çerçevesinde, Bursa ve ilçelerinde 16 Mayıs-1 Ekim tarihlerinde resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, anız, bağ-bahçe artığı ve çöp yakmanın yanı sıra akşam saat 20.30'dan ertesi sabah 09.00'a kadar yasaklandı.

Jandarma ve orman muhafızları, denetimlerini arttırarak sürdürecek.