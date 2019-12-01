Yağmur ve kar geliyor01 Aralık 2019 Pazar 00:57 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 01:01
Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber