Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber