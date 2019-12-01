57 aile aylardır evlat nöbeti tutuyor. Tek istekleri, terör örgütü PKK'nın kandırarak kaçırdığı çocuklarına yeniden kavuşmak.

Sanatçılar, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine ziyaretleriyle destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korusu sanatçısı Zülfü Demirtaş, tiyatro oyuncusu ve yazar Ebru Ergün, anneleri ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Anne ve babalarla bir süre sohbet eden sanatçılardan Yenilmez, eyleme katılan bir babanın elini öptü. Yenilmez, burada yaptığı açıklamada, sebep ne olursa olsun Diyarbakır'a gelen herkesin anneleri ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Anneleri daha önce de ziyaret ettiğini ve kente her geldiğinde bunu tekrarlayacağını belirten Yenilmez, "Buranın unutulmaması lazım. Vatandaşlarımızın da buraya gelmesi lazım. Biz burada hal hatır sormalıyız, 'İhtiyacınız eksiğiniz var mı?' demeliyiz." diye konuştu.

Yenilmez, annelerin direnişini desteklediğini ifade ederek "Annelerin başlatmış olduğu benim duruşum, benim direnişim. Ben sahnede direneceğim, onlar burada direnecek. Arada bir de gelip böyle anne kokusu alacağız. Ciğerlerimizi doldurup gideceğiz." şeklinde konuştu.

Yenilmez, annelerin sesini duyurmaya çalışan basın mensuplarına da teşekkür etti.

Sanatçı Demirtaş: "Bir olmamız lazım"

Sanatçı Zülfü Demirtaş da millet olarak kendilerinden başka dostlarının olmadığını, yaralarını kendilerinin sarması gerektiğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben Zaza'yım eşim de Türk, Türkiye'de bir ayrışmanın olamaz. Dışarının, yabancının oyunuyla, içimizdeki satılmışların oyunuyla bu iş çözülmez. Nice annelerin ciğeri yandı. Bizim bir olmamız lazım. Allah ülkemize barış, sükunet, refah ve huzur versin. Bunu da biz başaracağız, başkası değil. Allah bu anaların ciğerlerine su serpsin yavruları inşallah gelsin. Bizim birlik ve beraberlikten başka şansımız yok."

Yenilmez ve beraberindekiler, ziyaretin ardından güvenliği sağlayan polislerle de bir süre sohbet etti.

Diyarbakır annelerinden Kaya: Kızımı HDP'den istiyorum

Anne Hüsniye Kaya, kızı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirterek, "Ben kızımı HDP'den istiyorum. Kızım getirilmeden burada eylem yapan bütün insanlar eylemden vazgeçse de ben vazgeçmem." dedi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katıldığını söyledi.

"Kızımı HDP'den istiyorum"

Kızı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini dile getiren Kaya, "Ben kızımı HDP'den istiyorum. Kızım getirilmeden burada eylem yapan bütün insanlar eylemden vazgeçse de ben vazgeçmem." dedi.

Kızı Mekiye'nin 7 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Kızımın evdeki elbiselerini kokluyorum, gece gündüz ağlıyorum. Kızım sesimi duyuyorsan devlete teslim ol. Devlet güçlüdür, sana zarar vermez, seni sever ve annen ile babana teslim eder. Kızım belki sizi korkutuyorlar 'devlet zarar verecek' diye hepsi yalan. Teslim olmamanız için sizi tehdit ediyorlar. Gittiğin yol ölüm yoludur, iyi bir yol değil."

"Oturmaya devam edeceğiz"

Oturma eyleminde yer alan baba Şevket Bingöl de 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay için eyleme devam ettiğini belirterek, çocuklarını almadan nöbete son vermeyeceklerini kaydetti.

Bingöl, "HDP'den bir açıklama olmadı. Biz burada oturmaya devam edeceğiz. Ölene kadar bilsek çocuklarımız gelmeyecek, yine de burada oturmaya devam edeceğiz. Hiç bir alternatifi yok. Onlar beklemesinler, demesinler yarın öbür gün kalkıp gidecekler, bizim yaptığımız yanımıza kar kalacak. Öyle bir şey yok. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz."

Evlatları için yaptıkları oturma eylemine destek veren herkese teşekkür eden Bingöl, çocukları HDP aracılığıyla kaçırılan ailelere de çağrıda bulundu. Bingöl, şöyle konuştu:

"Destek çok, Allah razı olsun. Annelere bir çağrım var. Korkmasınlar, gelsinler çocuklarını burada arasınlar. PKK'dan kimse korkmasın. PKK dediğin bir paçavradır. Onlardan niye korkuyorlar? Gelsinler, burada haklarını arasınlar. HDP, dediğin kimdir? HDP, PKK'nın sağ koludur. HDP'den de korkmasınlar, çekinmesinler. Biz burada oturuyoruz, direniyoruz ve hakkımızı savunuyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Onlar da gelsin çocuklarını istesin. HDP, mecliste 'Kürt partisiyim' diyor. Sen Kürt partisi olamazsın. Sen Kürtleri temsil edemezsin. Sen ancak PKK'yı ve Amerika'yı temsil edersin. Madem Kürt temsilcisisin, yanımıza gel, PKK'yı kına. Bu insanların çocuklarını istiyorum, hakkını savunuyorum de. Ama onlar PKK'nın sağ kolu. Onlar burayı bırakıp gittiler. Onlar zannediyor ki biz burayı terk edeceğiz. Ölene kadar buradayız, bunda kararlıyız."

Kaynak: AA