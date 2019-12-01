Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı.

Bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek.

Ceza miktarı yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliğinin 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor. Denetimlerde diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor.

Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil, ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Kaynak: AA