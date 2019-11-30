Manisa'da Salihli Jandarma İstihbarat Timi ekipleri, geçen ay yakalanan kadın uyuşturucu kaçakçısının verdiği bilgiler ve Van'dan gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Van plakalı bir aracı Salihli merkezinde durduran ekipler, araçta bulunan 2'si İran uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan kişilerin, İran üzerinden Türkiye ardından da Avrupa ülkelerine uzanan büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyeleri olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TRT Haber