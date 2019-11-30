Kentte etkisini artıran sis nedeniyle hem şehir merkezinde hem de Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca, Türkiye'nin üçüncü büyüğü olan Abdulhamithan Camii'nde de güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA