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Kahramanmaraş'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi30 Kasım 2019 Cumartesi 19:58 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 20:02
Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Kentte etkisini artıran sis nedeniyle hem şehir merkezinde hem de Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Ayrıca, Türkiye'nin üçüncü büyüğü olan Abdulhamithan Camii'nde de güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: AA
Etiketler: Kahramanmaraş sis trafik görüş mesafesi