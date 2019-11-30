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Antalya'da denizde hortum oluştu30 Kasım 2019 Cumartesi 19:51 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 19:53
Antalya'da 2 gündür etkili olan yağışlar sırasında, İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gündür yer yer etkili olan yağışlar sırasında İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar ve tatilciler de izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA
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