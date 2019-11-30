Denizli'de otomobille otobüs çarpıştı: 7 yaralı30 Kasım 2019 Cumartesi 17:29 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 17:30
Denizli'de otomobille belediye otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Çağrıhan Danışman'ın kullandığı 20 BV 894 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi kavşağında Bayramyeri-1200 Evler seferini yapan Ayhan Işık Köse idaresindeki 20 BLD 59 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu, belediye otobüsü ise yol kenarındaki direğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 1'inin durumu ağır
Kazada yaralanan sürücülerle yolculardan Mustafa Demirkundak, Ahmet Çelik, Gamze Demirkundak, İsmail Kabakçı ve Ömer Görkem Cankur ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Demirkundak'ın durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA