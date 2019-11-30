Türkiye
İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı30 Kasım 2019 Cumartesi 16:14 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 16:19
İstanbul'da bugün yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşin tadını çıkarmak isteyen İstanbullular sahillere akın ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
İstanbullular dün yağan yağmurun ardından bugün güneşli bir güne uyandı. Çok sayıda kişi deniz kenarına akın etti. Güneşin kadını çıkarmak isteyenler Beşiktaş ve Üsküdar'da sahil kenarlarını doldurdu.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbullular güneşin tadını çıkarırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaynak: DHA