Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, il merkezindeki TÜVTÜRK Kavşağı yakınlarında kamyonla çarpıştı.

Kazada iki askeri personel yaralandı, kamyon sürücüsü Turan Satı ise yaşamını yitirdi.

Vali Oktay Çağatay, hayati tehlikesi bulunmayan askerleri ve ailelerini hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

[Fotoğraf: DHA]

Askerlerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan ve kazada hayatını kaybeden Turan Satı'ya da Allah'tan rahmet dileyen Çağatay, "İnşallah bu gibi üzücü olayları bir daha yaşamayız." dedi.

Kaynak: AA