Türkiye
Meteoroloji saat verip İstanbulluları uyardı30 Kasım 2019 Cumartesi 12:25 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 12:35
Meteoroloji, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi ile Kocaeli, Yalova'da öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış İstanbul