İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi ile Kocaeli, Yalova'da öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kaynak: DHA