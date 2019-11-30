İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Şişli Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne düzenledikleri operasyonda, B.V, S.G. ve T.T'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA