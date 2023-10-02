Çok Bulutlu 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.10.2023 11:14

Yağışlı hava perşembe günü etkisini kaybedecek

Yağışlı sistemin perşembe günü ülkeyi terk etmesiyle etmesiyle parçalı bulutlu ve açık bir hava görülecek. Sıcaklıklar doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yağışlı hava perşembe günü etkisini kaybedecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde kuvvetli yağışa neden olan sistemin perşembe gününe kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Bugün yurdun tamamında etkili olan yağışlar yarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun güneyinde etkisini sürdürecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Çarşamba günü yağışlar yurdun doğu kesimlerine kayacak. İç ve batı kesimlerde parçalı ve açık hava hakim olurken, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olurken, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Yağışlı hava perşembe günü etkisini kaybedecek

Perşembe gününden itibaren ise yağışlı sistem yurdu terk ederek etkisini kaybedecek. Haftanın kalan günleri ve hafta sonu da dahil olan süreçte yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık hava hakim olurken, cumartesi günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
Misinaya takılan lagos kurtarıldı
12:03
Hatay'da depremlerdeki yıkımlarla ilgili ilk dava açıldı
12:00
Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı, ilişkilerdeki son durumu değerlendirdi
12:00
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
11:53
Mobilya imalathanesi çatısındaki yangın, yandaki işletmeye de sıçradı
11:55
Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın
Kocaeli'de sağanak: Alt geçit su ile doldu
Kocaeli'de sağanak: Alt geçit su ile doldu
FOTO FOKUS
Gaziantep'te ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Gaziantep'te ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ