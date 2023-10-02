Yağışlı hava perşembe günü etkisini kaybedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde kuvvetli yağışa neden olan sistemin perşembe gününe kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Bugün yurdun tamamında etkili olan yağışlar yarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun güneyinde etkisini sürdürecek.

Çarşamba günü yağışlar yurdun doğu kesimlerine kayacak. İç ve batı kesimlerde parçalı ve açık hava hakim olurken, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olurken, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Perşembe gününden itibaren ise yağışlı sistem yurdu terk ederek etkisini kaybedecek. Haftanın kalan günleri ve hafta sonu da dahil olan süreçte yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık hava hakim olurken, cumartesi günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.