İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Maltepe ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm deposuna çok sayıda ruhsatsız silah getirilerek bu adresten ticaretinin yapılacağı tespit edildi.

Adresi takibi alan polis ekipleri, 27 Ekim'de bir ticari taksi adrese girdiği sırada operasyon başlattı.

Suçüstü yakalanan şüpheliler M.U.U., Z.Z., Ü.A. ve M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Adreste ve araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.