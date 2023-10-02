Yol kenarına çekilen otomobile tır çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı

Bismil-Batman kara yolunda E.E. idaresindeki otomobilin lastiği patladı.

E.E., lastiğin tamiri içi otomobili yol kenarına park etti. Bu sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, otomobile arkadan çarptı.

Kazada aynı aileden A.E., T. E., R.E., H.E., M.E. ile Z.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.E. ile M.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.