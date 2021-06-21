Önceki hafta etkili olan sağanak yeni haftada da devam edecek. Hafta ortasına doğru yağış alanları daha dar bir alanda etkili olacak.

İstanbul haftaya 26 derecelik sıcaklık değerleriyle başlayacak. Megakentte hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları 2 derece daha artacak.

Başkent'te ise haftaya yağışlı başlayacak. Termometreler hafta sonuna kadar 27 dereceye kadar ulaşacak.

İzmir'de sıcaklık artacak. Cuma günü 36 dereceyi bulacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in (Sinop hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara'nın batısında, yarın zamanla Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.