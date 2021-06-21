Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Semaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti.
İncesu Mahallesinde 17 yaşındaki Muhammet Ünal, evde semaver içerisinde bulunan kömürden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ünal'ın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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